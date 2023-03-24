تحالف الأحزاب: رسالة الإمام مدخل درامي متميز لنشر الوسطية والاعتدال

أشاد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعادة الدراما المصرية لنصابها الحقيقي بإنتاجها مجموعة من المسلسلات الرمضانية التي تتميز ببراعة الفن التاريخي الأصيل.

مسلسل رسالة الإمام يحمل الكثير من المعاني الدينية

وأوضح المهندس تيسير مطر، في تصريحات للوطن، أن مسلسل رسالة الإمام الشافعي بطولة الفنان خالد النبوي حمل الكثير من المعاني الدينية المعتدلة والوسطية ومدخل درامي متميز لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن إنتاج المسلسلات الدينية يعزز الوجدان الديني والفكري لدى المشاهد إذ أنه يستطع أن يخلق صورة ذهنية تاريخية دينية صحيحة خالية من أي تزييف أو تطرف.

وبسؤاله عن توقيت عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن المسلسل جاء في توقيت مناسب للغاية إذ أنه منه يشتمل على الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها مصر آنذاك واستطاع بعلمه وحكمته أن يساهم في حل تلك المشكلات.

وتابع أن العالم خلال الفترة الحالية يمر بأزمة اقتصادية؛ فالمسلسل يحمل دلالات الاستفادة من دروس الماضي لمواجهة تحديات الحاضر.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بطولة خالد النبوي، وهو من إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والثانية الساعة 11 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة، ومنصة watchit.

كما يعرض على قناة cbc الساعة 11 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على قناة حكايات Art الساعة 7:30، وأيضًا قناة المحور الساعة 11:20 مساءً.