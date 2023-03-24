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عضو بـ«الشيوخ»: الشركة المتحدة نجحت في جمع شمل الأسرة

كتب:

ولاء نعمه الله
10:39 م | الجمعة 24 مارس 2023
طارق تهامي

طارق تهامي

أكد النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية الجرعة الدرامية المتنوعة التي تقدمها الشركة المتحدة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار النائب طارق تهامي في تصريحات للوطن إلى دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة، لا سيما في ظل التنوع والاختلاف بين المسلسلات التي تمت إذاعتها منذ أمس.

نحتاج إلى تعريف الأجيال الجديدة بالأئمة الأربعة 

وقال تهامي، إن مسلسل الإمام الشافعي من الأعمال الدينية المهمة التي يتوقع نجاحها خلال الشهر الكريم، خاصة أننا بحاجة شديدة إلى تعريف الجيل الجديد بالأئمة الأربعة، مبينا أن الإمام الشافعي يعد ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه.

وطالب النائب طارق تهامي على اهتمام الشركة المتحدة بالأعمال البطولية التي تجسد تضحيات الجيش والشرطة.

مشاهدة الأعمال الدرامية التي توضح بطولات الجيش

وطالب الأسر المصرية بالاهتمام بمشاهدة الأعمال الدرامية التي توضح بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب والمتطرفين.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.