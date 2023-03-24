ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2.. قلق ياسر جلال ورفض مي عمر إجهاض طفل

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، عددا من المشاهد وذلك بعد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، بينها قلق ياسر جلال ورفض مي إجهاض الطفل.

ملخص الحلقة 2 من مسلسل علاقة مشروعة

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، بمشهد بينه وبين «بثينة» الدور الذي تجسده الفنانة «مي عمر» وهى زوجة صديقه «أمجد» الدور الذي يجسده الفنان «مراد مكرم» بعدما طلبت لقاءه وأخبرته أنها حامل منه، ورفضت إجهاض الطفل.

وسيطرت حالة من الانبهار على الفنان ياسر جلال بعدما أخبرته «بثينة» بخبر الحمل، خاصة أنها أخبرته من قبل بعدم إمكانية إنجاب أطفال، طلب ياسر جلال منها أن تجهض هذا الحمل وذلك لأن ذلك سوف يسبب له مشكلة كبيرة مع صديقه «أمجد» وشريكه في الشركة ولكنها رفضت ذلك.

وخلال أحداث الحلقة الثانية من المسلسل ظهر مشهد فلاش باك تذكرت فيه «بثينة» مي عمر بداية علاقتها بـ«عمرو» ياسر جلال، أثناء ذهابها لشركة للتقديم على وظيفة وكانت هذه الشركة يملكها «عمرو» ياسر جلال وشريكه «أمجد» الفنان مراد مكرم.

وجاء من ضمن أحدث الحلقة الثانية من المسلسل أيضا مطالبة ابنه ياسر جلال وداليا مصطفي ألف جنيه مصروف للخروج مع إحدى صديقاتها، ما أثار استنكار الأم داليا مصطفى، خاصة أنها حصلت على مصروف ألف جنيها من قبل.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 2 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.