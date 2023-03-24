مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثانية.. ياسر جلال يطلب من مي عمر إسقاط الطفل

انطلقت الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض على شاشة الحياة، وشبكة DMC.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها محبو الفنان كونه يُقدم مادة فنية دسمة، كما اعتاد الجمهور على أعماله خلال شهر رمضان الكريم.

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة النجم ياسر جلال، بمشهد بينه وبين «بسينة» الدور الذي تجسده الفنانة «مي عمر» وهى زوجة صديقه «أمجد» الدور الذي يجسده الفنان «مراد مكرم» بعدما طلبت لقاءه وأخبرته أنها حامل منه.

وتعجب الفنان ياسر جلال من حديث «بسينة» بعدما أخبرته بخبر الحمل، خاصة أنها أخبرته من قبل بعدم إمكانية إنجاب أطفال، وردت عليه بأن قامت بعمل تحاليل وتأكدت من الحمل منه، وأن هذه تعد معجزة.

وطلب ياسر جلال منها أن تسقط هذا الحمل وذلك لأن ذلك سوف يسبب له مشكلة كبيرة مع صديقه «أمجد» وشريكه في الشركة، الأمر الذي جعل الغضب يسيطر على «بسينة».

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

وتعرض الحلقة 2 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

مسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ياسر جلال علاقة مشروعة، التي ستعرض أحداث الحلقة 2 منها اليوم، على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.