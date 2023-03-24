ابنة ياسر جلال تطلب ألف جنيه مصروف في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2

شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2، بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، مع الفنانة مي عمر، العديد من المشاهد وذلك بعرضه على شاشة الحياة، في تمام الساعة 9:30 مساءا، بعد ان طلبت ابنة ياسر جلال ألف جنيه مصروف لها.

من بين المشاهد التي شهدتها مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2 هو مطالبة ابنه ياسر جلال وداليا مصطفي ألف جنيه مصروف للخروج مع إحدى صديقاتها، ما أثار استنكار الأم داليا مصطفى، خاصة أنها حصلت على مصروف ألف جنيها من قبل.

قصة ألف جنيه مصروف في مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 2

بعد عرض مشهد ألف جنيه مصروف من المسلسل، تساءل عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقاضي ألف جنيه المصروف الأمر الذي أثار تعجب وسخرية رواد السوشيال ميديا.

وعُرضت أمس الخميس 23 مارس، الحلقة 1 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، وتضمنت العديد من المشاهد والأحداث المهمة، من بينها مشهد لـ«أمجد» وهو صديق الفنان ياسر جلال وشريكه في الشركة، ويجسد الدور الفنان مراد مكرم، إذ كان مغشيا عليه على الأرض، فيما يحاول صديقه إسعافه داخل المستشفى.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، يُذاع على قناة الحياة، وقناة «DMC»، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي، حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.