رابطة الصلب العالمية: تراجع الإنتاج العالمي خلال العام الماضي

بلغ إنتاج العالم من الصلب الخام للدول الـ63 التي قدمت تقاريرها إلى الرابطة العالمية للصلب (worldsteel) 142.4 مليون طن (طن متري) في فبراير 2023، بانخفاض 1.0% مقارنة بشهر فبراير 2022.

تراجع الإنتاج الأوروبي

وأنتجت إفريقيا 1.1 مليون طن في فبراير 2023، بانخفاض 11.9% في فبراير 2022، وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 106.6 مليون طن، بزيادة 3.0%، و أنتج الاتحاد الأوروبي (27) 10.5 مليون طن، بانخفاض 12.6%

بحسب التقرير، أنتج الشرق الأوسط 3.5 مليون طن بزيادة 11.5%، وأنتجت أمريكا الشمالية 8.3 مليون طن ، بانخفاض 5.5%، فيما أنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة وأوكرانيا 6.4 مليون طن، بانخفاض 21.3%، أنتجت أمريكا الجنوبية 3.2 مليون طن بانخفاض 3.1%.

أكبر 10 دول منتجة للصلب

وتشير التقديرات إلى أن الصين أنتجت 80.1 مليون طن في فبراير 2023، بزيادة 5.6% في فبراير 2022، والهند 10.0 مليون طن، بانخفاض 1.0%، واليابان 6.9 مليون طن، بانخفاض 5.3%، والولايات المتحدة 6.0 مليون طن، بانخفاض 5.3%.

وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.6 مليون طن، بانخفاض 8.6% وكوريا الجنوبية 5.2 مليون طن، بزيادة 1.1%، وألمانيا 3.0 مليون طن، بانخفاض 6.9%، والبرازيل 2.5 مليون طن بانخفاض 6.7% في حين تشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.4 مليون طن، بزيادة 14.6%، وتركيا 2.1 مليون طن بانخفاض 28.9%.