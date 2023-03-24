انتشار سيارات رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع الفيوم

انتشرت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في مختلف شوارع المدينة، لسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في عدة مناطق، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة مساء اليوم الجمعة، وتراوحت شدتها بين متوسطة وغزيرة، فيما كان عمال الشركة هم الأبطال اللذين هرعوا فور تناولهم الإفطار لسحب المياه وتسيير حركة المرور أمام المارة.

وكانت العديد من شوارع المدينة بمحافظة الفيوم، قد شهدت تراكم مياه الأمطار الغزيرة التي استمرت لدقائق معدوة ضمن موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد بسبب منخفض السودان الموسمي.

سحب تراكمات مياه الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، انتشار عمال وسيارات الشركة لكسح مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع الآتية:

شارع البوستة. منطقة المدابغ. مطلع ونزلة الكوبري العلوي. ميدان المسلة.

أمطار غزيرة وبرق ورعد

وكانت محافظة الفيوم قد شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة، فضلًا عن برق أضاء سماء المحافظة، ورعد ضرب السماء لدقائق متواصلة، بينما من المتوقع أن تتواصل زخات المطر على فترات متقطعة مساء اليوم الجمعة وحتى ظهر غدٍ السبت بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للقصوى، لمواجهة موجة الطقس السئ، ورفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول منعًا لتراكمها مما قد يتسبب في إعاقة حركة المرور.

ذروة عدم الاستقرار في الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في آخر بيان لها، أنّه ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، الآن على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، والدلتا، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، وسيناء، صاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وسماع دوى الرعود، فيما نصحت الأرصاد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال التواجد في الشارع.