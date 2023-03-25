دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023.. «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله»

عبادة الدعاء من أفضل العبادات التي تقرب بين العبد وربه، وفي ثالث أيام شهر رمضان المبارك يستحب الإكثار من عبادة الدعاء بمختلف الصيغ وفي كل الأوقات، حتى يستفيد المسلم من شهر رمضان الذي يأتي مرة واحدة في العام، لذلك نرصد في السطور التالية بعض من دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 .

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

ويستطيع المسلم خلال دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 الدعاء بأي صيغة محببة إلى نفسه، دون التقيد بدعاء محدد أو صيغة معينة، ولكن يدعوا الشخص بما تيسر له خلال هذه الأيام التي يرجى فيها الاستجابة ومضاعفة الثواب من المولى عز وجل.

ومن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023، التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء لله عز وجل على سبيل المثال لا الحصر هي:

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- اللهم إني أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

أدعية قصيرة في اليوم الثالث من رمضان 2023

ويمكن أيضا أن يشمل دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 ما يلي وغيرها من خير الدنيا والآخرة:

- اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم في هذا الشهر الفضيل.

- اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.