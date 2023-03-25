مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم السبت 3 رمضان

يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها، خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع على الطاعة والتقرب إلى الله.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 25 مارس، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في المنيا

وتقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا في يوم السبت 25 مارس بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:

الفجر: 4:30 صباحا.

الظهر: 12:03 مساءا.

العصر: 3:32 مساءا.

المغرب: 6:11 مساءا.

العشاء: 7:27 مساء.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت 25 مارس، الموافق 3 رمضان، في تمام الساعة 4:30 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الظهر في المنيا اليوم السبت في تمام الساعة 12:03 مساء.

موعد أذان العصر في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العصر في المنيا اليوم السبت، في تمام الساعة 3:32 مساء.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت في تمام الساعة 6:11 مساء.

موعد أذان العشاء في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم السبت، في تمام الساعة 7:27 مساء.