ناقدة فنية تشيد بالمسلسلات الكوميدية من إنتاج «المتحدة»: جرعة دسمة

أثنت الناقدة الفنية دعاء حلمي على جرعة الكوميديا المقدمة في المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بتنوعها، لافتة أن العام الماضي كان هناك نقصًا في هذا النوع ولكن العام الحالي يشهد وجود 3 أعمال.

يسرا نجحت في تغير بوصلتها للكوميدي

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الفنانة يسرا نجحت في تغيير بوصلتها الفنية وقدمت عمل كوميدي، مشيرة أنها غيرت كثير من الشكل الذي اعتاده المشاهدين لها مثنية على أدائها وشكلها.

وأثنت حلمي على مسلسل الصفارة الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، مشيدة بتمكن أمين من تقديم الكوميديا، بعدما قدمها لسنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنه أثبت نفسه كممثل يستطيع تقديم مسلسل بمفرده متوقعة أن تعلوا أسهم المسلسل خلال الأيام القادمة.

وتحدثت عن الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» معتبرة أن جمهوره مضمون وينتظره للسنة السابعة وأنهم يحفظوا شخصياته وتركيبة حكاية المسلسل، مؤكدة أنها جرعة كوميدية دسمة.

وشددت الناقدة الفنية دعاء حلمي على أن المشاهدين في حاجة لجرعة كوميدية ومتعطشة لها.