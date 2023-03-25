أمانة الجيزة بحزب مصر أكتوبر: «المتحدة» تقدم نموذجا فريدا من الدراما

أشاد عمرو الزمر أمين أمانة الجيزة بحزب مصر أكتوبر، بأهمية الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل عام، خلال موسم السباق الرمضاني، مؤكدًا أنها تراعي التنوع في المحتوى، وتسعى جاهدة لعودة الدراما الدينية التاريخية إلى مكانتها لدى المشاهد.

المتحدة تقدم نموذجًا فريدًا من الدراما

وأضاف «الزمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة قدمت نموذج فريد من الدراما من خلال مسلسل رسالة الإمام الشافعي، مؤكدًا أننا بحاجة لمثل هذه النوعية من الدراما لتعريف الأجيال الجديد بالأئمة الأربعة، مشيرا إلى أن الإمام الشافعي يعد ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وقدم في مصر تجربة فريدة في التجديد الديني ومراعاة ظروف الزمان والمكان.

علاقة الإمام الشافعي بمصر

وأشار، إلى أن الامام الشافعي انتشر ذكره في مصر، إلى درجة كبيرة حتى أصبح الناس يأتوا له من كل البلاد، وازدحمت حلقة الشافعي ازدحاماً لا عهد لأهل مصر به من قبل، فكان المكان يضيق بطلبة الشافعي، وكان يجلس بين يديه الشيوخ الكبار فضلاً عن طلب العلم.

وأكد «الزمر» أن المتحدة بذلت مجهودًا كبيرًا في الأعمال التاريخية والدينية، على مدار السنوات الماضية، ونجحت في إعادتها لذهن المشاهد، لتضيف للمتلقي نوعًا تثقيفيًا وتوعويًا، موجهًا الشكر لها على هذا النجاح الباهر الذي حققته من خلال المسلسلات التي تقدمها بعد عرض أولى حلقاتها، مؤكدًا أن تلك النوعية من الدراما ستحقق نجاح واسع في نهاية الموسم الرمضاني.