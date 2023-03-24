الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تقع في أزمة

الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة شهدت وقوع الفنانة يسرا في أزمة بعد أن اكتشفت عقب عودتها من كندا أن شقتها التي تركتها من 25 عاما بها أغراب يسكنونها وهما الزوجان صفاء جلال وعلاء مرسي.

الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. بطولة يسرا

شهدت الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وقوع مشاجرة بين يسرا وعلاء مرسي وصفاء جلال، وصلت إلى أقسام الشرطة، فحين تعرضت مايان السيد التي تجسد دور سماح لمعاكسة مما تدخل شاب وأنقذها.

وشهدت الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة لاول ظهور للفنان محمد ثروت الذى يجسد دور أكرم.

الحلقة الثانية مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. علاء مرسي ضيف شرف

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.