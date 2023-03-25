أسعار الدواجن في أسواق المحافظات خلال ثالث أيام شهر رمضان

تراجعت أسعار الدواجن اليوم بشكل كبير في بداية تعاملات اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم بأسواق المحافظات، حيث فقد سعر كيلو الفراخ خلال يومين 8 جنيهات، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

وسجل سعر كيلو الدواجن اليوم، في المزرعة 64 جنيها للكيلو، بينما يباع إلى المستهلك بسعر 69 و70 جنيها، وفق ما أكدته الغرفة التجارية في محافظة المنوفية في بيان لها، كما بلغ سعر كيلو الدواجن الأمهات الأبيض 68 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن في المحافظات

وأكدت بورصة الدواجن بالقليوبية، أن سعر الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك تصل إلى 70 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيه، وسعر كيلو فراخ أمهات 64 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البلدي 99 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن اليوم يدل على وفرة المعروض، موضحا أنه كان متوقع انخفاض الأسعار وقد تستمر موجة الانخفاضات لما بعد شهر رمضان المبارك.