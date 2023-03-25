مواقيت الصلاة في السويس اليوم السبت 25-3-2023.. المغرب 6:04 مساء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في السويس اليوم السبت 25- 3-2023، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، وهو ما يسعى الصائمون لمعرفتها، لأداء الفروض في مواعيدها، ومعرفة وقت بدء وانتهاء الصيام.

مواقيت الصلاة في السويس اليوم 25-3-2023

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في السويس اليوم السبت 25-3-2023، وتأتي على النحو التالي:

أذان الفجر ليوم السبت الموافق 3 رمضان الساعة 4:21 صباحا، الشروق الساعة 5:48 دقيقة صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:56 صباحا، وأذان العصر 3:25 مساء، وأذان المغرب الساعة 6:04 مساءً، وصلاة العشاء 7:22 مساءً.

مساجد السويس تستقبل المصلين

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، في بيان، إن مختلف مساجد المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى أن مساجد المحافظة تظهر في أبهى صورها، حيث شهدت حملة نظافة كبرى تمت على درجة من الدقة والشفافية والاهتمام.