القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة، لمجابهة مخاطر الطقس السيئ والسيول والأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

تطهير بالوعات الصرف

وشددت نائب المحافظ على ضرورة التواجد الميداني والجاهزية القصوى، لمواجهة الأمطار المحتمل سقوطها، من خلال متابعة أعمال تجهيز وتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وتوفير سيارات رفع الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها، مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات.

كما تم التأكيد على جاهزية وصلاحية كل سيارات الشفاطات والبدالات والنافوري والطلمبات المخصصة، لسحب أي تراكمات للأمطار والسيول، والعمل على جاهزيتها، وبذل كل الجهود لتفادي أي تعطيل بالطرق والشوارع، وتحقيق السيولة المرورية حال سقوط أمطار، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

رفع تراكمات مياه الأمطار

ووجهت نائب المحافظ بضرورة التنسيق بين التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة، للتعامل مع الأمطار حال تساقطها، واستغلال كل الإمكانات المتاحة.

كما تابعت «عبدالمنعم» جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في رفع تراكمات مياه الأمطار، ومنها جهود رئاسة حي المعادي، برئاسة الدكتور طارق بحيري رئيس الحي، لرفع تراكمات مياه الأمطار بميدان فيكتوريا وشارع 216 بالتنسيق مع ادارة المرافق والمتابعة الميدانية.

تمركز سيارات الشفط

وتابعت نائب المحافظ أيضًا جهود حي طرة، برئاسة المهندسة جيهان جادو، لرفع المياه الناتجة عن سقوط الأمطار، ومنها تمركز سيارات الشفط للتعامل مع موجة الطقس السيئ والآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، حيث تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي، وتم تمركز 3 شفاطات بنطاق الحي بطريق الأوتوستراد وكورنيش النيل.