جدول أنشطة الإنتاج الثقافي في شهر رمضان.. أفلام وعروض مسرحية

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية خلال شهررمضان 2023، وذلك بدءً من يوم 7 رمضان، الموافق 29 مارس الجاري، حيث يُعرض فيلما «مملكة الحسين» و«سكر معقود» بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، مع عرض لكورال مسرح الشمس على مسرح الحديقة الدولية بالقاهرة.

عروض فرقة رضا للفنون الشعبية

أما بالنسبة لباقي الفعاليات فجاءت كالتالي:

8 رمضان

- مسرحية «سيب نفسك»، من إخراج جمال ياقوت، على مسرح السلام.

- حفل الفنان على الهلباوي وفرقته، على مسرح ساحة مركز الهناجر.

9 رمضان

- عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وفقرات السيرك القومي، على مسرح ساحة الأوبرا.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

10 رمضان

- مسرحية «حلمك علينا» على المسرح العائم، بمنطقة المنيل.

- مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.

- حفل بساحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بساحة الهناجر.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

11 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.

- فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، و فقرات السيرك القومي، على مسرح ساحة الأوبرا.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

12 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، على فقرات السيرك القومي، على مسرح ساحة الأوبرا.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

13 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.

- فقرات للفنانة فاطمة محمد علي، على مسرح ساحة الهناجر.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

14 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.

- أمسية «بهجة الروح» للشاعر محمد بهجت، على ساحة الهناجر.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

15 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام، ومسرحية «بعد آخر رصاصة» بمسرح الغد، في الجيزة.

- الفرقة القومية للفنون الشعبية، وفقرات السيرك القومي، على مسرح ساحة الأوبرا.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

16 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- مسرحية «بعد آخر رصاصة»، على مسرح الغد، في الجيزة.

- الفنانة رباب ناجي وفرقتها الموسيقية، على مسرح الهناجر، وفقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني بقاعة صلاح جاهين في الجيزة.

17 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- مسرحية «بعد آخر رصاصة» بمسرح الغد، في الجيزة.

- الفرقة القومية للفنون الشعبية، وفقرات السيرك القومي، بمسرح ساحة الأوبرا.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

عروض فرقة «رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة»

18 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» بمسرح السلام.

- الفرقة القومية للفنون الشعبية، بمسرح ساحة الأوبرا.

- فرقة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، بالهناجر.

- فقرات فنية متنوعة من الإنشاد الديني، بقاعة صلاح جاهين، في الجيزة.

20 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.

- فرقة أنغام الشباب.

- فرقة الإنشاد الديني.

21 رمضان

- عرض فيلم مسجد السلطان حسن، ومسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- عروض للفنانة أميرة رضا على مسرح الهناجر.

22 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- فرقة المسرح القومي، والمطربة حنان الخولي، على مسرح الهناجر.

23 رمضان

- مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

- عروض السيرك القومي - العجوزة.

24 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة» على مسرح السلام.

25 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، بمسرح السلام.

26 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، بمسرح السلام.

27 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة» بمسرح السلام.

28 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، بمسرح السلام.

29 رمضان

مسرحية «عجيب وعجيبة»، على مسرح السلام.