«الثقافة» تطلق النسخة 7 من برنامج «هل هلالك» الخميس.. الحضور مجانا

يطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، النسخة السابعة من برنامج «هل هلالك»، في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، 8 رمضان، الموافق 30 مارس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى 22 رمضان الموافق 13 أبريل المقبل.

برنامج «هل هلالك»

يبدأ برنامج «هل هلالك» والمفتوح مجانا للجمهور، بحفل للفنان علي الهلباوي، وفي الليلة الثالثة يحتفل القطاع بذكرى نصر العاشر من رمضان، إذ يكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين .

وبداية من اليوم الأول لـ«هل هلالك»وحتى نهايته، يشارك البيت الفني للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، يوميا في الثامنة والنصف مساء، واهتماما من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل.

البيت الفني للفنون الشعبية

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من فقرات فرقه الفنية، إذ تقدم فرقة «رضا» فقراتها أيام 9 و11و 12 رمضان، و«الفرقة القومية للفنون الشعبية» أيام 15 و17 و18 رمضان، و«السيرك القومي» أيام 9 و11 و12 و15 و17، وتقدم فرقة أنغام الشباب وتشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية فقراتهما يوم 20 رمضان.

ويعيش جمهور «هل هلالك» مع أغاني زمن الفن الجميل، يقدمها كوكبة من الفنانين المتميزين في عالم الغناء، إذ تحيي الفنانة فاطمة محمد علي، حفلا يوم 13 رمضان، والفنانة رباب ناجي، حفلا يوم 16 رمضان، والفنانة فاطمة عادل، يوم 19 رمضان، والفنانة أميرة رضا يوم 21 رمضان.

يتضمن برنامج «هل هلالك» في نسخته السابعة، أمسية شعرية ضمن أمسيات بهجة الروح الشهرية، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت يوم 14 رمضان، واهتماما بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تختتم فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، حفل يوم 18 رمضان بباقة متنوعة من الفقرات الفنية.

ويختتم برنامج «هل هلالك»، بحفل للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتشدو فيه الفنانة حنان الخولي بأشهر الأغاني لكبار المطربين.