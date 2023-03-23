جدول حفلات دار الأوبرا في رمضان 2023.. سهرة مميزة مع كبار الفنانين

أعلنت وزارة الثقافة جدول فعاليات دار الأوبرا، المقدمة خلال شهر رمضان 2023، حيث تقدم حفلات فنية متنوعة في القاهرة والإسكندرية ويحييها كبار النجوم.

جدول الأوبرا في رمضان 2023

وتفتتح دار الأوبرا السهرات الرمضانية يوم 10 رمضان الموافق 1 أبريل 2023، وتتضمَّن حفلا لفرقة الموسيقى العسكرية، وفرقة مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان- على المسرح المكشوف.

11 رمضان- 2 أبريل

فرقة عبدالحليم تويرة للموسيقى العربية على المسرح الكبير فرقة أيامنا الحلو على المسرح الصغير.

13 رمضان- 4 أبريل

سهرة رمضانية من سفارة اليمن بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على المسرح الصغير.

14 رمضان- 5 أبريل

أمسية شعرية على المسرح الصغيرالفنانة دينا الوديدي وفرقتها على المسرح المكشوف.

15 رمضان- 6 أبريل

الفنان علي الحجار وفرقته على المسرح الكبير، فرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية، فريق على مر الأجيال بدار أوبرا الإسكندرية.

16 رمضان- 7 أبريل

فريق على مر الأجيال على المسرح المكشوف، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي- دار الأوبرا الإسكندرية، سهرة رمضانية بالتعاون مع سفارة باكستان وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية - على المسرح الصغير.

17 رمضان- 8 أبريل

سهرة رمضانية مع سفارة فلسطين بالتعاون مع سفارة باكستان وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية - على المسرح الصغير، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عويضة - على المسرح المكشوف.

18 رمضان- 9 أبريل

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي على المسرح المكشوفوهابيات على معهد الموسيقى العربية.

20 رمضان- 11 أبريل

سهرة رمضانية مع سفارة بنجلاديش في القاهرة بالتعاون مع سفارة باكستان وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية - على المسرح الصغير.

حفل مدحت صالح بدار الأوبرا

21 رمضان- 12 أبريل:

الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية - على المسرح الكبيرندوة ثقافية على المسرح الصغير

22 رمضان - 13 أبريل:

الشيخ ياسين التهامي- على المسرح المكشوف.

23 رمضان- 14 أبريل:

فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بدار الأوبرا بالإسكندرية.