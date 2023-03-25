أمطار خفيفة على سانت كاترين وطور سيناء. وارتفاع درجات الحرارة

شهدت مدينة طور سيناء اليوم، عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث غطت الغيوم سماء المدينة مع وجود برق، دون سقوط أمطار.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، إن المدينة شهدت أمس تكاثر الغيوم وبرق ورعد دون سقوط أمطار على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، موضحا أن المدينة تعرضت لأمطار خفيفة فجر اليوم ولم تستمر طويلا، وعاد الجو صحوا مرة أخرى.

أمطار سانت كاترين

وأوضح اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تعرضت صباح اليوم إلى أمطار خفيفة، مع طقس معتدل في المدينة بأكملها، موضحا أن المدينة سجلت 13 درجة مئوية صباحا، وسرعة الرياح 11 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 59%، بينما جبل سانت كاترين أعلى القمم الجبلية في مصر، 7 درجات مئوية، وجبل موسى 7 درجات أيضا.

شرم الشيخ 24 درجة

كما سجلت مدينة شرم الشيخ 24 درجة، وهي أعلى درجة حرارة على مستوى مدن جنوب سيناء، يليها مدن نويبع والطور ودهب، حيث سجلت 23 درجة مئوية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بلغت 60%.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها المحافظة فجر اليوم، ولم تتسبب في حدوث سيول أو تراكمات في الشوارع.