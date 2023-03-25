«مناخ الزراعة» يكشف موعد انتهاء ذروة الطقس الحالية.. تشبه عاصفة التنين

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ الحالية، والمحافظات المعرضة للأمطار الغزيرة المتوقع تساقطها خلال الساعات المقبلة.

العاصفة الحالية تشبه عاصفة التنين عام 2020

وأوضح «فهيم» أنَّ العاصفة الحالية من موجة التقلبات الربيعية للطقس تشبه إلى حد كبير عاصفة التنين التي ضربت البلاد في مارس عام 2020، لكنها كانت أعنف من العاصفة الحالية، لافتاً إلى أنَّ سبب العاصفتين واحد وهو التمدد المبكر لمنخفض السودان الموسمي الحار ناحية البحر الأحمر الذي جاء مبكرا عن الموعد الطبيعي؛ وبالتزامن مع منخفض آخر بارد في طبقات الجو العليا الأمر الذي تسبب في حدوث العاصفة القوية التي تمثلت في صورة أمطار رعدية وتساقط الثلوج على شكل حبات برد في العديد من المناطق.

أسباب العاصفة الحالية

وأضاف أنَّ اليوم شهدت البلاد ظاهرة عجيبة فيها تباين شديد في الطقس بين شمال البلاد وجنوبها، وتمثلت في العواصف الرعدية والأمطار وتساقط الثلوج في المحافظات الشمالية والدلتا ومدن القناة، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة وعواصف ترابية في جنوب الصعيد، وذلك بسبب تزامن المنخفضين معا.

وأكّد أنَّ ما يحدث له علاقة كبيره جداً بالأثار السلبية لتغير المناخ، والتي تسببت في تزامن منخفضين في توقيت واحد على البلاد، مؤكّداً أنَّ الظواهر الكبرى للمناخ هي عبارة عن تغيرات جوية له علاقة بتغير المناخ.

سوف تستمر حالة الاضطرابات لتكون في شكل أمطار رعدية

وأشار إلى أنَّه سوف تستمر حالة الاضطرابات لتكون في شكل أمطار رعدية قد تكون ثلجية في محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية وتكون عنيفة خلال الساعات المقبلة في جنوب ووسط سيناء ومدن القناة، وسوف يكون البَرد والرعد أقوى في تلك المناطق مع مناوشات خفيفة في المناطق الشمالية تنتهي نهاية اليوم، محذراً من السفر بين المحافظات خلال الساعات المقبلة إلا للضرورة.