أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتوقعات بـ«سيول» في سيناء

شهدت سماء القاهرة الكبرى حالة برق ورعد، بعد سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة منها الساعات الغريبة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

توقعات بتجدد سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

وتوقعت الأرصاد أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع تقدم الوقت وخلال اليوم ، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

كما أعلنت درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وشهدت عدد من المحافظات عواصف رعدية مثل الإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدلتا والتي كانت بأكملها تحت تأثير السحب والامطار الرعدية وأن هذه العواصف تتقدم تدريجيا شرقا لتؤثر علي سيناء وتبقي فرص الامطار قائمة ليلة السبت علي كافة الأنحاء.