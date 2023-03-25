220 معدة بالقاهرة والجيزة للتعامل مع مياه الأمطار.. واستمرار حالة التأهب

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه تم الدفع بأكثر من 220 معدة وسيارة بشوارع القاهرة والجيزة، للتعامل مع حالة الطقس وسحب تراكمات مياه الأمطار، مؤكدا أن قيادات شركة الصرف الصحي والعمال تناولوا الإفطار والسحور بالشارع أمس بسبب حالة الطقس والتعامل مع المتغيرات على أرض الواقع.

التعامل مع تراكمات الأمطار

وأضاف المتحدث باسم الشركة لـ«الوطن»، أن القاهرة والجيزة تعرضتا لسقوط كمية من الأمطار الكبيرة، والتي ترواحت ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على أغلب المناطق، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع ستستمر وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية حتى الإفطار مساء اليوم.

أشار إلى استمرار عمليات سحب تراكمات مياه الأمطار في بعض المناطق، والتركيز على جنبات الطرق والمحاور ومطالع ومنازل الأنفاق.

مناطق سحب تراكمات الأمطار

ومن المناطق التي شهدت سقوط أمطار، وتم التركيز عليها وسحب تراكمات المياه منها، ميدان رمسيس، ونفق المماليك، والعباسية، والأزهر، والزاوية الحمراء، وصلاح سالم بمحافظة القاهرة، ومحور العصار بشبرا الخيمة، وميدان رمسيس بمطلع كوبري أكتوبر، ومنزل كوبري عرابي بشبرا الخيمة، ودوران شبرا، وميدان التحرير، ومحور عدلي منصور، ونزلة كوبري عرابي في اتجاه 15 مايو، أمام مبنى محافظة القاهرة بميدان عابدين، وحلوان، وشارع شبرا، وميدان الحدائق، وميدان عابدين، وميدان عبد المنعم رياض، ومطلع كوبري 6 أكتوبر، ومحور الشهيد.

وفى الجيزة تم التركيز على شارعي الهرم وفيصل، وطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، والبراجيل، وبشتيل، وميدان الرماية، وطريق الفيوم، والمهندسين، والوراق، والمنيب، والجامعة، وإمبابة، ومحور 26 يوليو، والدقي، وأوسيم، وأطفيح، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والصف.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار حالة التأهب لحين استقرار الأحوال الجوية، وانتهاء موجة الطقس السيئ خاصة بالقاهرة والجيزة والوجه البحري، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، واستمرار العمال في سحب المياه.