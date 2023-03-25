إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المطار بالغردقة

شهد طريق المطار بجنوب مدينة الغردقة، صباح اليوم السبت، انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 5 أفراد، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المطار في المدخل الجنوبي لمدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نق المصابين إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث وكذلك مستشفى الغردقة العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة.

وأفاد مصدر طبي في «صحة البحر الأحمر»، بأن حالة المصابين تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، وتم عمل جميع الإسعافات الأولية لهم، وجار عمل اللازم.