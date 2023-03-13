انخفاض أسعار البترول 4%.. وزيادة الطلب الصيني يقدم الدعم

تراجعت أسعار البترول خلال تعاملات اليوم الاثنين أربعة دولارات وكذلك الأسهم، حيث جاءت هذه الانخفاضات بسبب انهيار بنك سيليكون فالي، والذي تسبب في زيادة المخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش وزيادة الطلب الصيني قدم بعض الدعم للخام.

وانهارت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بقيمة 3.96 دولار، أو 4.8%، إلى 78.82 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 3.86 دولار بنسبة 5% إلى 72.82 دولار للبرميل.

وبحسب تقرير لـ «رويترز»، فقد سجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير الماضي، بينما لامس خام غرب تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر.

مخاوف انهيار البنوك

وتسببت المخاوف من توالي الأزمات بعدما انهارت عدد من البنوك الأمريكية خاصة بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية بداية الأسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيغنتشر ومقره نيويورك.

دعم أسعار الخام

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7% بعد أن خسر 3.8 % يوم الجمعة، وقد بدأت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم أمس لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

ومع تراجع الدولار في الأيام القليلة الماضية، أدى ذلك إلى جعل البترول ارخص بكثير عند الشراء بالنسبة لحملة العملات الأخرى ما يدعم أسعار الخام.