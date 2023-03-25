مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في بلبيس بالشرقية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، أمام قرية بني صالح بدائرة شرطة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بعدما صدمته سيارة كانت تعبر الطريق، فيما تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلبيس لحين التصريح بالدفن.

مصرع شخص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول المدعو «عبد المنعم. س»، 60 عاما، ومقيم بقرية نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة جراء اصطدامه بسيارة في الطريق، وتم التحفظ عليه في مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبعد التحريات توصل رجال الأمن أن الرجل المسن لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة كانت تمر على الطريق أثناء عبوره، أمام قرية بني صالح بمركز بلبيس بالشرقية.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة الواقعة فيما تم تحرير المحضر اللازم وحفظ الجثة بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه.

مصرع مسن أسفل القطار

وفي واقعة أخرى، لقي مسن مصرعه أمس بنطاق مدينة منيا القمح أسفل عجلات القطار أثناء مروره بناحية المطافي بالمدينة، وتم نقل الجثمان للمشرحة، وتم التصريح بدفنه وتسليمه لذويه.