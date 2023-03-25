محلل عسكري فرنسي: مواصلة تسليم السلاح لكييف أحد مكاسب قمة الاتحاد الأوروبي

قال زهوان شين المحلل العسكري الفرنسي، إن هناك خطوات جادة اتخذتها «قمة الاتحاد الأوروبي» التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال اليومين الماضيين؛ من أجل مواصلة دعم أوكرانيا واستمرار مدها بالسلاح، ومناقشة استراتيجية تنامي العلاقات «الروسية- الصينية»، واحتمالات تزويد «كييف» بقذائف لاسترداد أراضيها، لكن لم تغب عن القمة أصوات تطالب بضرورة وقف التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات عن طريق المبادرة الصينية.

شين: دليل على صمود الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب

وأضاف «شين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مواصلة الأوروبيين تسليم الأسلحة والقذائف مهم بالنسبة لأوكرانيا، ودليل على صمود الاتحاد الأوروبي لإنهاء الحرب وتحقيق التقدم في ميدان المعركة، مُشيرًا إلى أنَّ التأكيد على مواصلة تسليم السلاح لـ«كييف» أحد مكاسب قمة الاتحاد الأوروبي.

وذكر المحلل العسكري الفرنسي، أنَّ الدول الأوروبية ليس لديهم نفس الموقف تجاه أوكرانيا، فهناك العديد من الدول مُختلفة في الرأي، لكن تتفق على أن كييف بوابة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وطالب بضرورة التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وفقًا للقانون الدولي.