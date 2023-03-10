عالم الزلازل الهولندي يتوقع أنشطة أقوى خلال اليومين المقبلين

ما زال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، يثير الجدل بسبب توقعاته المستمرة وتحذيرات عن وقوع أنشطة زلزالية قوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

عالم الزلازل الهولندي: قد يحدث نشاط أقوى في اليومين المقبلين

وتوقع عالم الزلازل الهولندي، اليوم، نشاطا زلزاليا جديدا أقوى من اليومين السابقين، وكتب علي تويتر: «نظرا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشترى، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين»، حيث إن التقلبات الجوية يمكنها أن تصبح كبيرة خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس.

وذكرت تقارير سابقة، أن عالم الزلازل الهولندي تعتمد توقعاته وحساباته على الحسابات الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض.

ويتساءل متابعو هوجربيتس، كيف يحدد القوة الخارجية المطلوبة لتمزيق صدع معين، وهل بالإمكان قياس مستويات الإجهاد التكتوني؟، ورد العالم الهولندي أنه عادة ما تحدث الزلازل بالقرب من حدود صفائح الغلاف الصخري والصدوع النشطة.

هوجربتيس يستخدم علم «Solpage» لمعرفة الزلزال

وقال هوجربتيس إنه يستخدم علم «Solpage»، لمعرفة الزلزال ويعد نوع من أنواع البحث عن الزلازل، كم أنه لا يهتم بالانتقادات والاتهامات الموجهة إليه، وأحاول أن أثبت نفسي ومحاولة إثبات أن التنبؤات صحيحة.

وتوقع العالم الهولندي زلازل كثيرة خلال الأسابيع الماضية، وبالأخص زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير الماضي، وأسفر في هدم أكثر من 30 ألف مبني ومنزل، ومقتل أكثر من 51 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 123 ألف جريح، بالإضافة إلى آلاف من المولدات الكهرباء والغاز.

وذكرت تقارير سابقة أن زلزال شرق المتوسط المدمر كان أعنف وأقوى بـ3 أضعاف من زلزال 1999، بسبب كثرة أعداد القتلى والإصابات التي حدثت، كما صُنف علي أنه 5 الزلازل فتكاً خلال القرن الحادي والعشرون.