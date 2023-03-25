ما هي الصلاة التي يقلب المصلي ثيابه خلالها؟.. سؤال برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»

ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها؟، سؤال أثار فضول العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال الحلقة الثانية من شهر رمضان لبرنامج «وفوق كل ذي علم عليم».

ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها؟

وجاء سؤال الحلقة الثانية كالتالي: ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها؟، وهنا بحث المصلون عن ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها المصلي؟، والتي كان الكثيرون لم يرونها من قبل، أو يعرفون ما السبب وراء قلب الثياب إلى الجهة الأخرى.

وقال الشيخ «جمعة» خلال عرض سؤال الحلقة، حول ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها، إن المصلي فيها يرتدي العباءة مثلا ثم يقلبها، أي يجعل وجهها هو ظهرها لتظهر الحياكة أمام الناس.

وأضاف أن هناك صلاة فيها أن من السنة فيها قلب الرداء، والكثيرون من الناس لا يعرفون شيئا عن هذه الهيئة التي بها نوع من السكينة والتذلل لله.

ووضع اختيارات أمام الناس للإجابة عن سؤال ما هي الصلاة التي يقلب ثيابه خلالها، وهي «صلاة الاستخارة؟ أم صلاة الحاجة؟ أم صلاة الاستسقاء؟».