أسعار الحديد اليوم السبت 25 مارس في المصانع.. استقرار ملحوظ

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت، الموافق 25 مارس، في كل المصانع المنتجة للسلعة، والتي شهدت ثباتا ملحوظا منذ مطلع الشهر شأنها في ذلك شأن كل مواد البناء، بحسب ما كشفت عنه شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم السبت.

أسعار الحديد اليوم السبت 25-3-2023

بين 300 و450 جنيها، تباينت أسعار الحديد اليوم وكذلك الأسمنت في الأسواق المصرية، وذلك بفارق طفيف، وفقا لنوع الشركة.

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ما يلي:

سجل سعر طن حديد المعادي 36500 جنيه، وطن حديد العشري 37 ألف جنيه، وطن حديد المصريين 37500 جنيه، وطن حديد الكومي 36500 جنيه، وطن مصر ستيل 36 ألف جنيه.

ووصل سعر حديد عز إلى 38474 جنيهًا للطن، وطن حديد بشاي 37700 جنيه، وطن حديد العتال 37 ألفا، وطن حديد عطية 37 ألفا، وطن حديد سرحان 36 ألفا، وطن حديد المراكبي 36 ألفا.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وبشأن أسعار الأسمنت، سجل سعر أسمنت الممتاز الطن 1480 جنيهًا، وأسمنت حلوان نحو 1390 جنيهًا، وأسمنت السويدي 1350 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1380 جنيهًا.