سعر خام الحديد يهبط عالميا.. والطن يتجه إلى 114 دولارا

تراجعت أسعار خام الحديد إلى ما دون 130 دولارًا للطن لتهبط بذلك من أعلى مستوى في ثمانية أشهر، حينما كان السعر 133 دولارًا، بعدما تعرضت الأسعار لضغوط بسبب ضعف الشراء، إذ تم تعليق النشاط في مصانع الصلب الصينية الرئيسية بسبب حدود تلوث الهواء.

أسباب تراجع خام الحديد

وتراجع المعروض من خام الحديد من كبار المنتجين في البرازيل وأستراليا، علاوة على ذلك، خفضت شركات التعدين العملاقة في جنوب إفريقيا توقعات الإنتاج للسنوات القادمة، بسبب نقص قدرة نظام السكك الحديدية للشحن في البلاد.

توقعات أسعار خام الحديد

ومن المتوقع تداول خام الحديد عند 125.25 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 114.63 في غضون 12 شهرًا.

سعر الحديد اليوم في مصر

محلياً، يتراوح سعر طن حديد التسليح بين 26500 - 29285 جنيهاً على أرض المصنع، في وقت بلغ إجمالي إنتاج حديد التسليح، محليا، في ديسمبر الماضي، 557.5 ألف طن، مقارنة بـ758.6 ألف طن في نوفمبر، بنسبة تراجع بلغت 36%.