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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية

كتب:

عمرو صالح
09:32 م | الأحد 19 مارس 2023
موعد امتحانات الترم الثاني ٢٠٢٣ بالمعاهد الأزهرية

موعد امتحانات الترم الثاني ٢٠٢٣ بالمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية، حيث نشرت بوابة الأزهر جداول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية

وبخصوص موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية، أعلن القطاع جدول امتحانات الصف الأول والصف الثاني الإعدادي الأزهري 2023 الترم الثاني، والذي يبدأ يوم السبت 29 أبريل بمادة الفقه، ثم مادة مادة اللغة العربية وزمن كل منهما ساعتين.

قطاع المعاهد الأزهرية

كما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن محمد عبدالغني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمعاهد الأزهرية المتعلقة بالمرحلة الثانوية حيث تم نشر جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023، الترم الثاني علمي والذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه ثم مادة الكيمياء وزمن كل منهما ساعتين.

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، أيضا عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023 الترم الثاني أدبي، الذي يبدأ يوم الأحد 7 مايو بمادة الفقه، ثم مادة التاريخ، وزمن كل منهما ساعتين.

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