«الاتصالات» تشارك في ساعة الأرض.. تعرف على موعد إطفاء الأنوار

كشف مصدر بوزارة الاتصالات عن مشاركة الوزارة في «ساعة الأرض»، إذ يقام هذا اليوم تحت شعار «حان الوقت للطبيعة»، الذي تمّ إطلاقه من قبل المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض»، ويعتبر هذا الحدث هو حدث سنوي لتشجيع الناس على إطفاء الأنوار الكهربائية وإضاءة الشموع لمدة ساعة للفت الانتباه نحو خطورة استهلاك الطاقة وتأثيرها السلبي على الأرض.

ووفقًا لما أعلنته وزارة البيئة فإن السبب في اختيار تاريخ الحدث لتوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، ولضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن.

وتنشر «الوطن» في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن ساعة الأرض التي تشارك مصر فيها دول العالم اليوم.

ساعة الأرض حدث سنوي يشجع الناس على إطفاء الانوار

1- «ساعة الأرض» حدث سنوي يشجع الناس على إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءا يوم 25 مارس 2023

2- الهدف من ذلك هو لفت أنتباه الناس بخطورة استهلاك الطاقة وتسببها فى تغير المناخ والاحتباس الحرارى والحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

3- المبادرة حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة.

مصر شاركت في ساعة الأرض منذ عام 2009

4- بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم الى مصاف 88 دولة و4 آلاف مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها في ساعة الأرض.

5- وصل عدد المشاركين حول العالم في مبادرة ساعة الأرض إلى أكثر من 3.5 مليار شخص.

6- يتمّ التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية على مستوى الجمهورية للمشاركة في هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة.

7- انطلقت المبادرة العالمية «ساعة الأرض» من سيدني في أستراليا عام 2007، ونمت سريعا لتصبح أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة.