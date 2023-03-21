«الاتصالات» تطلق مبادرة لتعليم طلاب «رابعة ابتدائي» مهارات الحاسب الآلي

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة جديدة لتدريب الطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائي على مهارات الحاسب، كما سيتم قريبا إطلاق مبادرات جديدة في مسارات مهنية متعددة لتشمل خريجي الكليات بكافة التخصصات بحيث لا تقتصر فقط على خريجي الكليات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف توفير التدريب المتخصص للشباب وتأهيلهم على نحو يتوافق مع خلفياتهم الأكاديمية والمهنية.

إطلاق المبادرات التدريبية من حيث التخصصات

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الاتصالات يرتكز على الفكر البشرى والإبداع؛ مؤكدا على أن الوزارة مستمرة في التوسع المكثف في إطلاق المبادرات التدريبية من حيث التخصصات المختلفة المطلوبة بسوق العمل المحلى والدولي؛ من أجل تمكين الشباب في المنافسة في سوق العمل، وكذلك من حيث الأعداد والشرائح العمرية المستهدفة.

أشبال مصر الرقمية في مايو 2022

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت مبادرة أشبال مصر الرقمية في مايو 2022، لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس في جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية، وستقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين في نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.