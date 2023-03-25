يتساءل المواطنون عن مواقيت الصلاة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك لأداء الصلاة في وقتها حرصا على أداء الطاعات، للتقرب إلى الله، ولذلك نشر مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023

موعد صلاة الفجر 4:19

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:58

موعد صلاة العشاء 7:14

ويبدأ موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023 في الساعة4:19 صباحا ، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وكان موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 11:51 ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر إلى أن عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك يبلغ 13:39ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتي أذان المغرب.