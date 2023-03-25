بدأ اليوم الثالث لشهر رمضان المعظم في العالم الإسلامي والموافق 25-3-2023، ويهتم المسلمون بمحافظة الشرقية والمحافظات بمعرفة وتحديد موعد أذان المغرب في الشرقية وذلك لأداء فريضة المغرب في وقتها دون تأخر.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم السبت 25-3-2023بمحافظة الشرقية، وذلك حسبما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الرسمي عن مواعيد ومواقيت الصلاة خلال ثالث أيام شهر رمضان والذي يكون في تمام الساعة 6 و9 دقائق.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

وكانت هيئة المساحة المصرية أعلنت عن موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية اليوم الثالث الموافق يوم السبت 25 مارس الجاري في تمام الساعة 6:9 مساء.

ويستطيع المسلمون أداء صلاة المغرب في الشرقية اليوم السبت في تمام الساعة 6:9 دقائق، وبهذا يكون الموعد الصحيح لتناول وجبة الإفطار في محافظة الشرقية اليوم السبت في توقيت آذان المغرب.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية في بيان لها عن مواقيت صلاة الفروض الخمسة إذ يؤذن المغرب في تمام الساعة 6 و9 دقائق، فيما يؤذن العصر في الساعة 3 و30 دقيقة، بينما يؤذن الفجر في تمام الساعة 4 و27 دقيقة وتؤذن العشاء في الساعة 7 و26 دقيقة.