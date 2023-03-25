مسلسل سره الباتع الحلقة 3.. أحمد فهمي يحفر تحت مقامات السلطان حامد

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 3 الذي يعرض عبر قناتي on والحياة بعدما وجد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي أحد خطابات كليمان العالم الفرنسي الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي .

مسلسل سره الباتع يشهد تطورا في الأحداث

مسلسل سره الباتع الحلقة 3 شهدت معرفة حامد بأن كليمان وضع خطابات تحت كل مقام من مقامات السلطان حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني فى فترة الحملة الفرنسية ولذلك اتخذ قرارا بأنه سيحفر تحت كل مقام لكي يصل لكل الخطابات.

وبالفعل وافقته سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى التي ساعدته لمعرفة سر الخطاب وقرر حامد أن يستعين بمجموعة من الشباب لمساعدته في الحفر تحت المقامات للوصول إلى سر السلطان .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يعرض عبر قناة الحياة وترددها كالتالي:.

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

ويعرض أيضا عبر قناتي on و on drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر قناة الحياة الساعة الثانية عشر صباحا وعلى قناة on الساعة السابعة والنصف مساء، وعلى قناة on drama الساعة السادسة والربع مساء.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في زمنين مختلفين حول سر مقام السلطان حامد .