بعد عرض أول حلقتين من العمل وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، يسعون المشاهدون إلى معرفة مواعید عرض مسلسل سره الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، للمخرج خالد يوسف الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني.

مسلسل سره الباتع بطولة احمد فھمي

وتكون مواعید عرض مسلسل سرة الباتع في رمضان 2023 والقنوات الناقلة أصبحت ثابتة بشكل يومي، وانطلقت الأحداث بشكل سريع للكشف عن سر مقام السلطان حامد الذي يتبارك أهل البلد به.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشتين الأولى وهى قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحا أما قناة on فتعرض المسلسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وعلى قناة on drama فى تمام الساعة السادسة والربع مساءا .

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

ويقدم مسلسل سره الباتع المخرج خالد يوسف ومعه كوكبة من الفنانين منهم أحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وخالد الصاوي وعدد آخر وهو يدور في حقبتين من الزمن.