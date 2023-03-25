موعد أذان المغرب في السويس السبت 25-3-2023.. ثالث أيام رمضان

مع بدء صيام اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، يسعى الصائمون لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس السبت 25-3-2023، لمعرفة موعد الصلاة والإفطار في الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في السويس السبت 25-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة موعد أذان المغرب في السويس السبت 25-3-2023، موضحة أنه يحين في الساعة 6 و4 دقائق مساء، وهو موعد إفطار اليوم الثالث في شهر رمضان، بينما يحين موعد صلاة العشاء الساعة 7 و22 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثالث من شهر رمضان 2023، 14 ساعة و3 دقائق، حيث يبدأ الصيام والإمساك عن المفطرات مع موعد أذان الفجر عند الساعة الرابعة و21 دقيقة.