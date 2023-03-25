ساعات قليلة ويحين موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويهتم كل صائم بمعرفة توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى، ما يجعل الصائم يبحث عن توقيت المدينة التي يقيم بها، وخاصة موعد أذان المغرب الذي بعده يبدأ تناول طعام الإفطار.

موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم، ونظرا لوجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى، على كل صائم أن يلتزم بتوقيت المدينة التي يقيم بها نظرا لأن إذاعة القرآن الكريم عندما ترفع الأذان يكون بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو الأذان الرسمي في مصر.

موعد اذان المغرب اليوم في الدقهلية

وأعلن قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 25-3-2023 عند الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:09 مساء، وهو يزيد عن توقيت ثان أيام شهر رمضان المبارك بمقدار دقيقة واحدة.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية السبت 25-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية السبت 25-3-2023 هو الساعة السادسة و9 دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، في ثاني أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.