القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023.. أحداث مثيرة خلال الحلقة 4

يرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023، وذلك بعد تطور الأحداث وانتصار الفرنسيين على المماليك ودخولهم الى قرية السلطان حامد ومقابلته، بعد أن سمعوا عنه كثيرا.

وعبر القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع في رمضان 2023 تعرض اليوم الحلقة الرابعة من العمل، والتي تكشف من خلالها عن بقية الخطابات التي دفنها العالم الفرنسي كليمان، الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي تحت مقامات السلطان حامد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر عدة قنوات منها قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة on و on drama وترددها كالتالي:

التردد 11861.

- معدل الترميز 27500.

مواعید عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء، أما على شاشة قناة on يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وفي قناة الحياة يعرض في تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

أحداث وقصة مسلسل سره الباتع

يذكر أن أحداث مسلسل سره الباتع تدور حول سر السلطان حامد والمقامات الموجودة له في عدة قرى.