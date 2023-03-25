هلت علينا أجواء شهر رمضان المبارك العطرة بأجواء روحانية و يحرص الصائمون على أداء الصلاة في وقتها ولذلك نقدم لكم موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023

أعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023 في مدن الزعفرانة ورأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير جنوب ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و4 دقائق في مدينة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، والساعة السادسة ودقيقة واحدة مساء في مدينة رأس غارب والساعة 5:58 في مدينة الغردقة و5:58 في مدينة سفاجا و5:56 دقيقة في مدينة القصير و5:54 دقيقة في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 25-3-2023

وأشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالأحمر إلى أن جميع مساجد المحافظة جاهزة لاستقبال المصلين وموعد إقامة الصلاة ثالث أيام شهر رمضان الكريم بعد الأذان المغرب بوقت كاف الذي يحل في الساعة السادسة و4 دقائق في مدينة الزعفرانة.