موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم السبت 25-3-2023

يحرص الصائمون في محافظة المنيا على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان 2023.

موعد أذان المغرب في المنيا 3 رمضان

وتقدم «الوطن» لقرائها خلال شهر رمضان الكريم، موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت 3 رمضان، وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في المنيا اليوم

موعد أذان المغرب في المنيا: 6:11 مساء.

موعد صلاة الظهر: 12:03 مساء.

موعد صلاة العصر: 3:32 مساء.

موعد صلاة العشاء: 7:27 مساء.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14:01 وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة من مساء اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان 2023.

موعد الإفطار اليوم السبت في المنيا 25 مارس

ويكون موعد الإفطار اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، مع بداية أذان المغرب في المنيا الساعة 6:11 مساء، وذلك عقب 14:01 ساعة صيام متصلة.

وتتابع مديرية الأوقاف في المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد، ويتم التأكيد على تواجد الأئمة والعمال خلال الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزاره الأوقاف في محافظة المنيا، أن كافة المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقرى والمدن، ويتم التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.