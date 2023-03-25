المنشد سيد الرفاعي: علم المقامات والموسيقى يحتاج إلى تدريب لفترة طويلة

قال المنشد سيد الرفاعي، إنّ أول حفل شارك فيه كان وقتها في الصف الثالث الإعدادي، وكان في معهد دهب، ثم شجعه المدرسون حتى التحق بمدرسة الإنشاد الديني مع الشيخ محمد التهامي.

الحسيني: زادت بشكل أكبر عندما نجحت في الاختبارات

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد الحسيني، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قبل الالتحاق بالمدرسة لم أكن واثقا بنفسي، وعندما قُبلت في المدرسة زادت ثقتي في نفسي، وزادت بشكل أكبر عندما نجحت في الاختبارات».

وتابعت: «استفدت كثيرا في تعلم المقامات، لم أكن أجيد الفارق بينها، لكنني أصبحت أتقنها كثيرا، أحب الإنشاد الديني منذ صغره، أبي كان يضع أناشيد دينية كرنات على هاتفه، وكنت أحفظها عن ظهر قلب».

وأشار إلى أنه يطمح إلى أن يكون مثل الشيخ سيد النقشبندي ونصر الدين طوبار، لافتًا: «من وحهة نظري يجب أن يفضل المنشد استخدام صوته وليس الفلاتر، يجب أن ننمي صوتنا ونتدرب على علم المقامات والموسيقى، وأرى أن بعض مؤدي المهرجانات أصواتهم جميلة».