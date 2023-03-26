أرباح ودائع بنك القاهرة ذات العائد المدفوع مقدما.. الحد الأدنى 300 ألف جنيه

يتيح بنك القاهرة عددا من الودائع التي يمكن للعملاء شرائها والاستفادة من أسعار العائد المرتفع التي يقدمها البنك، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ودائع بنك القاهرة ذات العائد المدفوع مقدما، وفق ما نشره عل الموقع الإلكتروني.

ويقدم البنك وديعة ذات عائد مدفوع مقدما يحصل من خلاله العميل على قيمة العائد عند شراءه الوديعة.

الودائع ذات العائد المدفوع مقدما

ويتيح البنك وديعة ذات عائد مدفوع مقدما من 3 شهور لسنة وتقسم نسبة العائد الخاص بها مثل الآتي:

- لمدة 3 شهور بعائد 9%.

- وديعة لمدة 6 شهور بعائد 9%.

- وديعة لمدة سنة بعائد 9.25%.

الحد الأدنى لربط الوديعة

ولفت البنك إلى أن الحد الأدنى لربط الوديعة ذات العائد المدفوع مقدما مبلغ قيمته 300 ألف جنيه.

ويحدد بنك القاهرة بعض الأوراق البسيطة لربط وديعة بالبنك، وتأتي الأوراق فيما يلي للموظفين وذو الأعمال الخاصة وهي كالآتي:

الموظفين:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق «الكهرباء - المياه» لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

- خطاب من شؤون الموظفين / بيان راتب / كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

الأعمال الخاصة:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- فاتورة مرافق لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

- نسخة حديثة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.