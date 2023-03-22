ودائع من البنك الأهلي بعائد يصرف في نهاية المدة.. يصل إلى 7.5%

كشف البنك الأهلي المصري عن ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، والحد الأدنى لها 1000 جنيه، وهناك أكثر من مدة بداية من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، على الودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى للوديع الأقل من شهر 100 ألف جنيه، والعائد للأسبوع حتى 15 يومًا هو 5%، ونفس العائد على مدة الـ15 يومًا وأقل من شهر.

ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة

وبالنسبة للوديعة الشهر والأقل من شهرين يكون العائد 6.50%، ونفس الأمر لمدة الشهرين والأقل من 3 أشهر، فيما يحصل صاحب الوديعة الـ3 أِهر والأقل من 6 أشهر والـ6 أشهر والأقل من سنة على 7%.

العائد على وديعة الـ7 سنوات من البنك الأهلي المصري

ووديعة السنة والأقل من سنتين يكون العائد عليها 7.50%، وكذلك السنتين والأقل من 3 سنوات، والـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات 7%، والـ7 سنوات والأكثر يكون العائد 6.75%.