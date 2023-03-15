أرباح ودائع بنك القاهرة في مارس 2023.. تصل لـ5%

يستعد عملاء بنك القاهرة لاستراد الودائع الآجلة والاستفادة من العوائد التي كانوا ينتظرون الحصول عليها، إذ وضعوا أموالهم فيها كـ«حصالة» للحفاظ عليها.

وأعلن بنك القاهرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أنه يتيح استرداد عدد من الودائع مع العائد الخاص بها عند الاستحقاق لمدة من سنة حتى أقل من سنتين.

ويتيح البنك الودائع بمزايا متعددة منها، إمكانية الحصول على عرض بضمان الوديعة بنسبة 90% من قيمة الوديعة، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن ودائع بنك القاهرة ذات العائد عند الاستحقاق.

تفاصيل الودائع ذات عائد عند الاستحقاق

وتبدأ الودائع من مدة 7 أيام إلى سنتين ويتم احتساب الفائدة على حسب المدة الخاصة بالوديعة كالتالي:

- وديعة من 7 أيام لأقل من 15 يومًا بعائد 2.75%.

- من 15 يومًا لـ أقل من شهر بعائد 3%.

- من شهر إلى أقل من شهرين بعائد 4.5%.

- من شهرين إلى أقل من 3 شهور بعائد 4.5%.

- من 3 شهور لأقل من 6 شهور 4.75%.

- من 6 شهور لأقل من سنة بعائد 4.75%.

- من سنة لأقل من سنتين بعائد 5%.

ولفت البنك إلى أن الحد الأدنى لربط الوديعة، من 7 أيام لأقل من شهر تقدر بـ75 ألف جنيه، ومن شهر لأقل من سنتين بقيمة 5 آلاف جنيه.