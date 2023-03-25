استمرار شفط مياه الأمطار من الشوارع ومطالع الكباري والأنفاق في الجيزة

تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية، وكذلك مطالع ومنازل الكباري والأنفاق، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة، لضمان تسهيل الحركة المرورية بكل قطاعات المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

تطهير خطوط صرف مياه الأمطار

وشددَّ اللواء أحمد راشد على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، مشدداً على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفاً أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كل المديريات والقطاعات الخدمية.