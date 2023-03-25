استمرار أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع في 5 محافظات.. «صور»

شهدت محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة والقليوبية، عدم استقرار الأحوال الجوية، يصاحبها أمطار غزيرة فى أغلب الأنحاء، منذ مساء أمس الجمعة، وكانت شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة قد رفعت درجات الاستعداد، ونشر معداتها فى المحاور الرئيسية ومطالعة الكبارى والانفاق وفقا لخطة الانتشار المعدة سابقا، والتى يتم تنفيذها بناء على بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

استمرار التعامل مع مياه الأمطار

واستمر عمال الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية والمنوفية، فى أعمال سحب المياه منذ مغرب ثانى أيام رمضان، ولازالت جهودهم مستمرة لسحب كافة تجمعات المياه، مع استمرار انتشار المعدات اليوم تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

مناطق تجمعات مياه الأمطار

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جهود العاملين المستمرة على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب، موجها الشكر للعاملين على مجهودهم المتواصل فى التعامل مع مناطق تجمعات مياه الأمطار.