أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت.. رعدية وغزيرة على بعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، الموافق 25 مارس، حيث تتكاثر السحب الرعدية والتي تؤثر بقوة على مناطق من شمال الصعيد، وتحديدا محافظتي بني سويف والفيوم، ومناطق من جنوب محافظات القاهرة الكبرى، حيث محافظة الجيزة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

وأوضح الخبراء أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، إذ من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ويصاحب تكاثر السحب سقوط حبات البرد أحيانا.

وأكدت هيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم السبت 25 مارس

وجاء في بيان الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، على هذا النحو:

القاهرة 21 والصغرى 13

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14.