«السكة الحديد» تعلن تخفيض سرعة سير القطارات على بعض الخطوط بسبب الأمطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة بالبلاد، وحرصاً على سلامة وأمان الركاب وسلامة مسير القطارات، تقرر تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، ما يؤدى إلى تأخيرات ببعض القطارات، إضافة إلى مدة التهدئة المقررة نتيجة أعمال التطوير والتحديث.

وأكدت في بيان لها، أنها تتقدم بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها وتؤكد أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تفاصيل حركة القطارات اليوم السبت على خطوط

- إيقاف قطاري 661 / 688 بمحطة الحضرة.

- امتداد مسير قطار 688 لمحطة بشتيل.

- تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة.

- إعادة تشغيل قطار 697 ركاب بشتيل – وردان.

- امتداد قطار 4015 إلى محطة الإسكندرية بدلاً من سيدى جابر مع اختصار قطار 4017 بمحطة سيدى جابر.

- تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «الإسكندرية - القاهرة».

- تشغيل قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة «أسوان - القاهرة».